Smentito l’incendio a Taverna Del Re. Il rogo che si è sviluppato ha interessato una discarica interrata a Masseria del Pozzo, gestita dalla Sapna (Sistema ambiente della Provincia di Napoli”.

Nessun incendio a Taverna de Re, rogo a Masseria del Pozzo

Le fiamme sono divampate – per cause non ancora accertate – in superficie e non hanno prodotto danni alle infrastrutture. Nella zona si è sprigionato un odore acre ed intenso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, che stanno indagando sulle cause dell’incendio, ed i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme.

A specificare la natura del rogo la SAPNA attraverso un comunicato stampa. “Il direttivo della società, amareggiata dalle false notizie circolanti, dichiara con trasparenza e voce chiara che tale falsa notizia non è assolutamente veritiera e crea allarmismi gratuiti a danno dei cittadini. L’incendio ha riguardato solo fasci d’erba ed è partito dal sito ex Gesen”.