E’ di pochissimi minuti fa la notizia di un brutto incidente sull’Asse Mediano in direzione Grumo Nevano. Come testimonia la foto inviata da un testimone alla nostra redazione, un furgocino bianco, utilizzato per il trasporto merci, si è ribaltato bloccando parte della carreggiata. Al momento non si conoscono eventuali feriti e la dinamica e al vaglio degli agenti di Polizia accorsi sul posto.

Incidente sull’Asse Mediano

Sul luogo dell’incidente è giunto anche un carro attrezzi per recuperare il veicolo ormai non marciante. L’incidente, avvenuto all’altezza di Fratta, ha causato rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni.