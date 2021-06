E’ arrivata anche a Napoli la variante Delta. In città sono stati individuati 11 casi.

Variante Delta a Napoli

I casi, come riporta il mattino, sono identificati nelle zone di Chiaia (due casi), Montecalvario (tre casi), Pianura (tre casi), San Ferdinando (un caso) e Soccavo (due casi) con due cluster familiari già accertati.

Questi nuovi casi vanno ad aggiungersi a quelli già presenti in regione Campania di variante Delta. La regione sta provando a sequenziare più possibile per individuare in tempo le varianti. Si attendono ora difatti le analisi su altri 364 tamponi sequenziati dal Tigem, zooprofilattico e Cotugno.

Intanto l’Asl napoli 2 nord ha aperto la campagna vaccinale con open day perenni per tutti e senza prenotazione. Questo perché nelle ultime settimane sono crollate le prenotazioni e l’immunità di gregge è ancora lontana. Da oggi dunque, per tutta la popolazione residente nei Comuni dell’Asl napoli 2 nord, dai 12 anni in poi (i minori dovranno essere accompagnati), ci saranno appuntamenti fissi con i vaccini a mRna (Pfizer e Moderna) in tutti i 18 centri vaccinali del territorio.

Anche per i richiami si cambia: tornano rispettivamente a 21 giorni per Pfizer e 28 per Moderna così da agevolare anche eventuali vacanze estive. I vecchi prenotati dovranno invece rispettare la data già fissata onde evitare di intralciare le attività di programmazione in corso.