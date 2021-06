QUALIANO. Sprofonda via Santa Maria a Cubito a Qualiano. Una voragine si è aperta questa mattina in strada.

E’ stato necessario chiuderla per mettere in sicurezza l’arteria ed evitare che automobilisti e pedoni possano passarci.

Non si conoscono ancora le cause del cedimento del manto stradale. Da un piccolo buco poi si è aperta una voragine in strada.

“Chiusa al traffico via Santa Maria a Cubito per uno sprofondamento del manto stradale all’altezza del civico 116 – ha scritto il sindaco Raffaele de Leonardis su Facebook -. La circolazione è interdetta da piazza Kennedy fino alla “rotonda Candida”. I tecnici sono a lavoro per verificare la situazione. Appena ci saranno aggiornamenti saranno resi noti”.