Emergenza idrica in diversi comuni della Campania. Nei giorni in cui si registra caldo record anche nell’entroterra così come sul lungomare, decine di comuni dell’Alta Irpinia sono con i rubinetti a secco.

Campania, 30 comuni senz’acqua

Ci sono centri senz’acqua da tre giorni. Disagi enormi per anziani, ammalati, operai rientrati dai luoghi di lavoro e gestori di locali. “Per una strana coincidenza, con l’arrivo dell’estate, ecco che spuntare i guasti – affermano indignati molti abitanti”.

L’Alto calore servizi dal canto suo ha comunicato ieri mattina che, a causa di una ulteriore rottura della condotta adduttrice a Castelfranci è sospesa l’erogazione idrica.

“Si comunica che – si legge nell’avviso -, causa ulteriore rottura della condotta adduttrice del diametro di 800mm in agro di Castelfranci, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto si potrebbero verificare disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata del 23/06/2021, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio.”

L’elenco dei comuni