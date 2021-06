Con l’arrivo dell’estate arriva l’incubo blatte in molte zone di Giugliano. Come ogni anno i cittadini si trovano a fare i conti con i fastidiosi insetti che si possono trovare sia in strada, ma che si insidiano anche nelle case. Un vero e proprio disagio che in molti casi scatena anche psicosi.

Giugliano, incubo blatte in città: residenti esasperati. Pubblicato il calendario della deblattizzazione

Da via Santa Caterina al centro cittadino, da via Gioberti e traverse a via Mazzini (cioè zona Metito), sono decine e decine le segnalazioni.

I residenti sono esasperati e chiedono a gran voce la deblattizzazione e disinfestazione che spesso non arriva o arriva in ritardo. Segnalazioni e anche denunce social. Un incubo che ritorna a far capolino ogni estate. Intanto dall’Amministrazione fanno sapere che in IV Commissione è stato affrontato il problema sia delle blatte che dei ratti.

La Commissione rende noto, in un post pubblicato dal consigliere Stefano Palma, che l’Asl di appartenenza è stata contattata e garantisce tempestivamente il suo intervento.

È stato, quindi, trasmesso il calendario per il territorio di Giugliano: