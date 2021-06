Dopo mesi di attesa, finalmente si hanno notizie ufficiali riguardo Temptation Island 2021: sono state svelate le prime tre coppie che parteciperanno al reality di Canale 5.

Si tratta di: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano.

Coppie di Temptation island

L’edizione di quest’anno partirà a breve. Manuela ha 31 anni e Stefano 30, i due provengono dalla Puglia, precisamente Brindisi. La loro storia d’amore dura da 4 anni e mezzo. La scelta di compiere un viaggio nei sentimenti è stata un’iniziativa di Manuela, poiché essendo stata tradita diverse volte dal suo partner ha perso fiducia nei suoi confronti. La ragazza ha ritenuto necessario mettere alla prova Stefano per capire se la loro relazione è destinata a durare oppure è giunto il momento di separarsi.

Stefano, nella clip di presentazione pubblicata sul profilo ufficiale di Temptation Island ha detto: ”Partecipo a Temptation Island perché voglio capire se la storia può realmente ricominciare perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”. Manuela, d’altro canto, ha affermato: ”Questa è la sua ultima possibilità per me!”.

Valentina e Tommaso

La seconda coppia che è stata annunciata annunciata ufficialmente sui social del reality è quella formata da Valentina e Tommaso.

Fra i due fidanzati ci sono 19 anni di differenza: Valentina ha 40 anni mentre il suo fidanzato, Tommaso, ne ha 21.

Il loro amore dura da un anno e sette mesi. Il ragazzo racconta di aver finito la scuola da un anno (causa bocciatura) e di essere innamoratissimo di Valentina. Ma allora perché avrebbero deciso di partecipare a Temptation Island? È Valentina a spiegarlo alle telecamere: “È un incastro perfetto dal punto di vista passionale! Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica. Sostanzialmente io non posso fare nulla!”

Tommaso di rimando afferma: “Io mi son scelto una moglie, non una pischella. Non è che perché io abbia 20 anni te ti diverti…”

Claudia e Ste

La primissima coppia annunciata è stata quella formata da Claudia e Ste, fidanzati da quattro anni e sei mesi.

Claudia ha spiegato: “Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”.

La coppia doveva sposarsi ad Agosto 2020, ma per via della pandemia hanno dovuto rimandare. Ad oggi, Claudia (26 anni) non è più convinta, come un anno fa, che compiere il “grande passo” sia la scelta migliore. Ha deciso di partecipate al programma di Canale 5 per capire se lei ed il suo partner siano pronti, abbastanza maturi e innamorati, per diventare marito e moglie.

Il fidanzato Ste ha spiegato così le sue motivazioni: “io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”.

I fan del reality attendono l’inizio della nuova edizione del programma per scoprire come andrà il loro viaggio nei sentimenti.