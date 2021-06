Archiviato Amici, che fine hanno fatto le coppie nate durante il talent show? Rosa e Deddy di cui si è tanto parlato stanno ancora insieme oppure no?

La napoletana Rosa Di Grazia ha comunicato ufficialmente, tramite un post Instagram, la rottura della relazione con Deddy.

Amici, Rosa e Deddy si sono lasciati

I due si erano appunto innamorati all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il loro ultimo saluto davanti alle telecamere è avvenuto quando Deddy ha battuto Rosa ad una sfida, decretando l’eliminazione della ragazza dal programma.

Già da diverse settimane si sospettava una crisi per la coppia per via di diversi segnali: Rosa non aveva fatto alcun commento riguardo l’approdo di Deddy in finalissima, e una volta terminato il talent i due non erano mai apparsi insieme.

L’indizio più evidente di una loro ipotetica rottura era stata un’intervista di Deddy a Verissimo, dove parlava di Rosa con tristezza e nostalgia. La fine del loro fidanzamento restava però un’indiscrezione, finché oggi non è arrivata la conferma.

Leggi qui tutto su Deddy

Rosa Di Grazia ha scritto un lungo post, facendo chiarezza.”Me lo avete chiesto in tanti e tante volte io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante.

Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa che le cose possono andare e non andare, fa parte della vita e non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero pronta a parlarne pubblicamente.

Oggi sono serena nel dire che io non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Sono pronta a ricominciare da me. ”