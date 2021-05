Deddy è uno dei cantanti del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Ma di chi si tratta? Conosciamolo meglio.

Deddy, età, vita Privata e fidanzata Rosa

Deddy, il cui nome all’anagrafe è Dennis Rizzi nasce a Settimo Torinese, in provincia di Torino il 30 maggio 2001. Ha dunque 19 anni, è del segno dei Gemelli, ed è alto 180cm.

Sin da piccolo si avvicina alla musica, che è sempre stato un modo per poter sfogare tutte le sue emozioni. I genitori di Deddy divorziano quando lui è solo un bambino. La separazione avviene, infatti, quando lui frequenta le elementari, e per lui non è stato semplice accettare e gestire questo importante cambiamento. Il cantautore ha anche un fratello maggiore, che considera il suo migliore amico, e con il quale è anche molto protettivo.

Della vita sentimentale di Deddy sappiamo che prima di entrare nella scuola di Amici era single. Qui però ha conosciuto Rosa Di Grazia, ballerina che con lui ha condiviso l’esperienza all’interno del talent. I due si sono conosciuti e via via innamorati, tanto che al momento dell’eliminazione della ragazza Deddy ha sofferto moltissimo.

Social, canzoni e carriera di Deddy

Deddy amando la musica sin da piccolo, ha studiato pianoforte, ma prima di poter entrare a far parte del mondo del cantautorato ha svolto diversi lavori. Infatti, il ragazzo ha ammesso che per mantenersi abbia cantato in diversi matrimoni. Inoltre, come possiamo vedere dal suo profilo Instagram, che conta ben 671mila followers, il ragazzo, fino a maggio 2020 lavorava come barbiere in un Barber’s Shop.

La carriera musicale di Deddy ha inizio ancor prima di entrare a far parte della scuola di Amici. Infatti, il diciannovenne ad ottobre del 2020 inserisce sulla piattaforma Spotify il suo primo album, Forti e Fragili che ha già raggiunto oltre 50 mila ascolti.

Nel novembre dello stesso anno si presenta per lui la possibilità di entrare a far parte del talent show condotto da Maria De Filippi. Nonostante il programma avesse preso già il via, Deddy, su volere di Rudy Zerbi, nella puntata del 28 novembre sfida Giulio Musca, presentando la sua canzone inedita Nella Notte.

Il pezzo e Deddy convincono a pieno non solo il pubblico, ma anche i giudici della sfida, che viene vinta proprio da lui. Il cantante ottiene così un posto nella scuola più ambita d’Italia. Su Instagram mostra tutto il suo entusiasmo, tanto che pubblica un post in cui scrive: “Oggi inizia una nuova avventura insieme. Sono infinitamente grato ad Amici per questa grande opportunità̀. Grazie di cuore alla mia famiglia, al mio team, e a tutte le persone che hanno sempre creduto in me…vi voglio bene”.

Il percorso di Deddy ad Amici

L’avventura nel talent show di Deddy ha inizio il 28 novembre 2020. Sin da subito lo stile del giovane incontra quello del pubblico ma viene accusato di essere troppo simile a cantanti già sentiti. Nel corso della partecipazione ad Amici ha pubblicato due inediti “Il cielo contromano” e “Ancora in Due”.

Deddy riesce ad ottenere tanto successo che 13 marzo riesce a conquistare la maglia oro che gli permette di accedere al serale. È Rudy Zerbi, suo professore, ad assegnargliela dopo aver sottolineato la grande capacità espressiva del ragazzo che seppur ancor carente in alcuni aspetti tecnici si è impegnato moltissimo nella scuola.

Ad oggi Deddy è uno dei finalisti, ma per scoprire come terminerà il suo percorso all’interno della scuola di Amici, non ci resta che seguire la diretta del serale ogni sabato in prima serata su Canale 5.