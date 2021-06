Lutto a Marcianise per l’improvvisa morte di Nicola Raucci, 30enne titolare di un bar. Il giovane è stato rinvenuto privo di vita all’interno dell’appartamento in cui viveva. A dare notizia in anteprima è il portale EdizioneCaserta.

Lutto a Marcianise, Nicola Raucci trovato morto in casa

Il giovane da tempo viveva nell’hinterland milanese, nel settore della ristorazione. Una scelta di vita che sembrava aver affrontato con serenità e che l’aveva portato lontano dalla sua Marcianise, in compagnia della sua fidanzata. Eppure in città in tanti lo ricordano. Tra l’altro è il fratello del titolare del bar Planet, ubicato di frnte alla zona Mercato, dove aveva lavorato per tanti anni in prima linea.

Questa mattina è giunta la tragica notizia: Nicola Raucci è deceduto. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione al Nord. Sul caso indagano le forze dell’ordine. Tra le ipotesi in campo c’è anche quella del gesto estremo. In queste ore in molti stanno apprendendo del decesso del trentenne tra incredulità e dolor. Si attende la comunicazione relativa alla data e al luogo in cui si svolgeranno le esequie.