Violento incidente stasera a Napoli. Uno schianto si è verificato infatti intorno alle 23.30 in via Nuova San Rocco, altezza deposito Garittone, nei pressi del bosco di Capodimonte. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sarebbero stati un’auto ed uno scooter.

La vettura si è anche ribaltata. Ad avere la peggio sarebbe stato però il ragazzo a bordo del mezzo a due ruote, trasportato d’urgenza in ospedale. Feriti anche gli occupanti dell’auto e sottoposti alle cure dei sanitari. Non sarebbero in pericolo di vita ma si teme per le condizioni del centauro che nell’impatto avrebbe perso anche il casco. Sul posto sono al lavoro polizia di stato, vigili del fuoco e personale del 118. Sono in corso i soccorsi ed i rilievi per accertare la dinamica precisa dell’incidente.