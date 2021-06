Autobus in fiamme. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti sull’A1, per spegnere le fiamme divampate all’interno di un pullman. L’incidente si è consumato nel tratto Caianiello/San Vittore poco prima dell’uscita per San Vittore nel Comune di Mignano Montelungo.

Campania, autobus in fiamme sull’A1: intervengono i Vigili del Fuoco

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, con l’ausilio anche di un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando, hanno spento il veicolo di linea regionale che stava percorrendo quel tratto autostradale diretto a San Vittore presso il proprio deposito. Il veicolo è stato messo in sicurezza dai pompieri per le operazioni recupero. Si registra solo qualche disagio per la circolazione stradale ma nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio.

Ancora da accertare le cause del rogo. Il conducente del mezzo, appena accortosi della presenza delle fiamme sul veicolo, ha immediatamente abbandonato l’abitacolo. Non ci sarebbero feriti. La colonna di fumo sprigionata dalla combustione è risultata visibile a chilometri di distanza. Il mezzo è andato completamente distrutto.