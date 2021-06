Napoli. Evacuato il negozio H&M, in via Toledo, dopo che è scattato l’allarme antincendio. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un principio d’incendio, di un incendio vero e proprio oppure se ci sia stato un malfunzionamento nell’allarme della struttura.

Napoli, scatta l’allarme antincendio: evacuato negozio H&M in via Toledo

Fatto sta che l’allarme è scattato alle 16 di oggi, 7 giugno. Come riporta Fanpage.it, il negozio, che si trova nella centralissima via dello shopping partenopeo, è stato subito evacuato. Tutti i presenti – clienti e dipendenti – sono stati accompagnati all’esterno del megastore della nota azienda svedese per le verifiche del caso. Allertati i vigili del fuoco.