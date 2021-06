Open day promosso dall’Asl Napoli 2 Nord. Per invogliare anche i più restii, giovedì 10 giugno dalle ore 19.00 alle 23.00 in nove centri vaccinali sarà garantita la vaccinazione a tutti i residenti con più di 18 anni con il vaccino Astrazeneca.

Vaccini, Open Day giovedì in tutti i comuni dell’area nord di Napoli

L’Astra Day funzionerà in tutti gli hub di Pozzuoli – Palazzetto dello Sport, Bacoli, Giugliano Scuola Montalcini, Villaricca, Mugnano, Acerra, Frattaminore, Cardito, Afragola. Per accedere non servirà alcuna registrazione o prenotazione, basterà essere residenti sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord ed avere più di 18 anni.

Si tratta di un’importante iniziativa messa in campo dall’autorità sanitaria locale per imprimere un’accelerazione alla campagna di immunizzazione di massa contro il Covid-19. Da pochi giorni tra l’altro è aperta la vaccinazione anche agli under 40 tramite prenotazione sulla piattaforma Soresa.