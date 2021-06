Da domani, 3 giugno, sarà possibile prenotarsi per la vaccinazione, senza alcun limite d’età. L’annuncio era stato già dato nei giorni scorsi dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo.

Vaccini in Italia, da domani si possono prenotare tutti senza limiti d’età

“Dal 3 giugno si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali”, aveva detto Figliuolo.

E oggi è stato confermato dal Ministro per la Sanità Roberto Speranza attraverso il suo account Facebook. “Da domani tutti potranno prenotare il vaccino antiCovid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti”.

Ieri in Campania, come nel Lazio, sono stati vaccinati gli studenti che quest’anno dovranno affrontare l’esame di maturità. Lo scorso 30 maggio è stata aperta in Campania la piattaforma telematica per le adesioni alla campagna vaccinale riservata ai maturandi. Le dosi di vaccino annunciate in arrivo per la prossima settimana potranno consentire, fa sapere l’Unità di Crisi della Regione, il via alla campagna, che non sospende le altre convocazioni già comunicate per le altre fasce di età e per i richiami.