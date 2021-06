Drammatico incidente a Camerelle di Nocera Superiore. Due moto per cause ancor da accertare si sono scontrati nella serata di ieri, domenica 6 giugno. L’impatto violentissimo ha provato due vittime: un giovane di 17 anni di Castel San Giorgio morto sul colpo e poco dopo, all’ospedale Umberto I di Nocera, non ce l’ha fatta un uomo di Sant’Egidio del Monte Albino. Sul posto, per effettuare i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri i quali ricostruiranno la dinamica dell’accaduto.

Tragedia nella notte

Manuel la vittima più giovane era residente nella frazione Trivio di Castel San Giorgio, il sindaco Lanzara – come titola il quotidiano “Le Cronache” – ha proclamato per oggi il lutto cittadino. La tragedia si è consumata lungo la statale 18: la seconda vittima è un 31enne di Sant’Egidio del Monte Albino. Non sono serviti a nulla gli sforzi posti in atto da medici dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per salvare due dei quattro feriti, vittime di un impatto tremendo mentre erano a bordo di due motociclette.