Carmelo Granata 37 anni e Virginia Calvaruso 29 anni sono deceduti nella giornata di oggi 3 giugno dopo una tragico incidente. I due fidanzati, futuri marito e moglie, erano residenti a Misleri, nel palermitano.

Il tragico incidente

La coppia viaggiava a bordo di uno scooter quando si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con una una Bmw X3, nel tratto finale di via Basile, all’altezza della Ricas, poco prima dello svincolo che porta in viale Regione Siciliana, direzione Trapani. L’impatto è stato molto violento e per i due non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno constatato il decesso. I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale.

Il post su Facebook

“Una terribile tragedia – si legge sulla pagina Facebook Comune – si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti. I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata”.