Via libera anche alle prenotazioni per tutte le altre fasce d’età in Campania. A partire infatti da stasera, 2 giugno, alle ore 22, la piattaforma per le adesioni alla campagna vaccinale sarà aperta anche ai cittadini campani dai 12 anni di età in su.

Campania, al via i vaccini per gli over 12

Le relative convocazioni, nei prossimi giorni, sono legate, fa sapere l’Unità di Crisi della Regione, alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta. Per la fascia di età 12-17 anni il vaccino che sarà somministrato è Pfizer. Per prenotarsi occorre collegarsi alla piattaforma “Soresa” della regione Campania e inserire le proprie credenziali (codice fiscale e tessera sanitaria). Sarà poi la piattaforma in automatico a inviare all’utente tramite mail le indicazioni relative alla propria prenotazione.

La Campania dà così seguito alle indicazioni del Ministero della Salute e del Governo centrale, che avevano raccomandato alle regioni di vaccinare a partire dal 3 giugno tutte le fasce d’età non ancora coperte dalla prima somministrazione. Si prevede un boom di prenotazioni nelle prossime ore. A rischio la tenuta della piattaforma online, che è andata in tilt nei giorni scorsi quando fu presa d’assalto dai maturandi.

Il link per le adesioni è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino