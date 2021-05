Drammatico incidente sull’A11 tra Pistoia e Montecatini, in direzione Pisa. Un tir si è ribaltato perdendo tutto il carico e invadendo l’altra carreggiata. Attimi di paura tra gli automobilisti e traffico in tilt.

Incidente sull’A11: si ribalta un tir

Autostrade per l’Italia informa che è stata disposta “la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 30 in cui è rimasto coinvolto un camion che ha disperso parte del carico anche in carreggiata opposta”.

Sul posto la polizia stradale e i mezzi di soccorso: ferito gravemente l’autista che guidava il mezzo pesante. Ancora da ricostruire la dinamica, che è al vaglio della Polizia Stradale. Secondo una prima ipotesi, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe sbandato. Il rimorchio si è inclinato fino a ribaltarsi. Il mezzo ha sfondato i new jersey e invaso l’altra carreggiata.Il carico si è disperso sull’asfalto. Per fortuna non sembrano coinvolti altri mezzi.

Chi viaggia in direzione Pisa, dopo l’uscita obbligatoria di Pistoia, può seguire le indicazioni per Montecatini Terme dove è possibile rientrare in autostrada. Anche qui si registrano delle code. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Pisa e Genova e proviene dalla A1 Milano-Napoli, si consiglia di uscire a Firenze Scandicci e percorrere la Firenze-Pisa-Livorno. A chi è in viaggio verso Firenze si consiglia di uscire a Montecatini Terme e rientrare a Pistoia dopo aver percorso la viabilità ordinaria mentre per le lunghe percorrenze si consiglia la Firenze-Pisa-Livorno con rientro in A1 a Firenze Scandicci.