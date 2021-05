Violento incidente a Giugliano, in via Arco Sant’Antonio, a confine con Parete. Coinvolte tre auto. Ad avere la peggio uno dei tre conducenti che, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Violento incidente a Giugliano, scontro a catena tra 3 auto: conducente in gravi condizioni

Stando ad una prima ricostruzione, il sinistro stradale si è verificato oggi, 26 maggio, intorno alle 17, all’incrocio tra via Pagliaio del Monaco e via Palmentiello, due traverse che conducono su via Arco Sant’Antonio. I veicoli coinvolti nell’incidente sono una Toyota, una Fiat punto e una Fiat 600.

A quanto pare il conducente di quest’ultima auto sarebbe uscito da una delle due traverse e si sarebbe poi scontrato contro la Toyota. La vettura, a sua volta, sarebbe finita contro la Fiat Punto. Con ogni probabilità si sarebbe verificato un tamponamento a catena, ma la dinamica è ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ferito dalle lamiere. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno subito trasportato l’automobilista al vicino nosocomio. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Al vaglio della Polizia Municipale la dinamica del sinistro stradale.