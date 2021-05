Anna Tatangelo sta vivendo un momento d’oro della sua carriera in quanto tra pochissimi giorni uscirà il suo ultimo lavoro discografico “A N N A Z E R O.” Fuori il 28.05.21.

Anna Tatangelo, la dedica inaspettata del figlio di Gigi D’Alessio

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la storia con Gigi D’Alessio ormai è ufficialmente giunta al capolinea, ma questo non ha sancito la fine dell’affetto che intercorre tra la cantante di Sora e Luca D’Alessio, il figlio del suo ex marito, nato dalla relazione tra Gigi e Carmela Barbato. A dimostrazione di ciò, uno scambio social tra Anna Tatangelo e Luca D’Alessio.

Come il padre anche Luca si occupa di musica, ed è popolarissimo tra i suoi coetanei.

Il cantate emergente ha pubblicato sul suo profilo lnstagram un box domande e tra le varie che gli sono giunte è parsa la seguente: “Chi sono le tue tre artiste donna preferite?” La risposta ha sorpreso tutti, in quanto il 17enne ha menzionato tra le sue artiste “predilette” anche Anna Tatangelo, l’ex moglie di suo padre.

Ad Anna questa menzione non è sfuggita e addirittura ha deciso di repostarla sul suo profilo, non limitandosi solo a taggare Luca ma anche aggiungendo un tenero “Ti voglio bene”.

Gli screzi con Ilaria, secondogenita di Gigi D’Alessio e Carmela Barbara

Meno affettuoso è stato, almeno per un periodo, il rapporto tra Anna Tatangelo e Ilaria, secondogenita di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. All’epoca della prima crisi vissuta dalla coppia di artisti, quando Anna si decise a raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista a yanity Fair, Ilaria pubblicò un lungo post con il quale rendeva noto di non avere mai instaurato con la ex compagna del padre un buon rapporto.

“Non è vero che abbiamo un bel rapporto”, scrisse la giovane, “È una donna cattiva e non adatta alla semplicità della nostra famiglia. Ci vediamo e non ci guardiamo nemmeno negli occhi”. Parole che Anna non volle commentare ma che sono lontane anni luce dall’affetto che sembra legarla al giovane Luca.

A cura di Annarita Parisi