Dopo l’accredito intorno al 20 maggio della prima mensilità del reddito di emergenza, si attende ora il pagamento della seconda.

Questa è la ricarica Rem riferita al mese di aprile e che fa seguito a quella di marzo.

Reddito di emergenza: pagamenti

Dal 27 maggio 2021 dovrebbero arrivare i pagamenti del sussidio a cui spetta anche la seconda mensilità. Seguirà poi il terzo pagamento, per il Rem di maggio, che è atteso a giugno. Molto probabilmente nei primi 15 giorni del mese.

Intanto con il Decreto Sostegni sono state finanziate altre tre mensilità del reddito d’emergenza 2021 (marzo, aprile e maggio). Ricordiamo che il sussidio è un aiuto alle famiglie in difficoltà che va da 1.200 a 2.400 euro, per le mensilità di marzo, aprile e maggio. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità.

I requisiti del rem sono i seguenti:

• Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.

• Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio.

• Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

• ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro.

• Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.