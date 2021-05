Tragedia nella notte a Sant’Arpino. Mario è stato trovato senza vita in via Risorgimento, una traversa di via Martiri Atellani. Quando sono arrivati i medici, per il 36enne ormai non c’era più niente da fare.

Cade dal terzo piano di casa: 36enne muore sul colpo

L’uomo, conosciuti da tutti i residenti della zona, sembrerebbe essere caduto dal piano della propria abitazione. L’impatto è stato così violento che è morto sul colpo. Secondo i carabinieri, potrebbe trattarsi di suicidio, ma sono ancora in corso le indagini per accertare le cause esatte del decesso.

Nonostante fosse tarda notte, i residenti, verso le ore 2, sono scesi in strada per soccorrere invano Mario. Il suo corpo era esanime. I carabinieri di Sant’Arpino hanno ascoltato anche la moglie, scossa dalla tragedia. Hanno chiesto alla donna se fosse accaduto qualcosa che lo abbia turbato nei giorni scorsi, tanto da giungere al folle gesto del suicidio. La salma è stata trasportata all’ospedale di Caserta per ulteriori esami.

