Un grosso incendio è divampato questa mattina nel New Providence Wharf Estate, un complesso residenziale che si trova a Poplar, perferia est di Londra. L’edificio è stato avvolto da una colonna di fumo nero. Le fiamme hanno impegnato nelle operazioni di spegnimento più di cento pompieri.

Londra, divampa incendio in un complesso residenziale: più di 100 pompieri sul posto

Diverse le testimonianze dei residenti, che dall’interno hanno documentato con video e foto la difficoltà ad evacuare l’immobile. Più di 125 vigili del fuoco sono intervenuti e hanno riportato la situazione sotto controllo senza particolari conseguenze per le persone. «Davvero spaventoso», raccontano i residenti che abitano a pochi metri dall’edificio in fiamme. Ad andare a fuoco il blocco D del New Providence Wharf Estate. Il complesso, di proprietà della società irlandese Ballymore, dispone di 1.535 appartamenti in diversi edifici e ospita un hotel Raddison Blu.

Kenneth Law, che vive nella Charrington Tower accanto all’edificio, ha descritto di aver visto l’incendio prendere piede. racconta questo alla BBC: «Ho visto un sacco di fumo nero uscire da uno degli appartamenti e poi ho visto le fiamme e si sono diffuse rapidamente negli appartamenti sopra e hanno iniziato a cadere detriti. I vigili del fuoco sono arrivati ​​rapidamente e alla fine sono riusciti a spegnere l’incendio. Ma è stato davvero spaventoso». Evacuato ora il palazzo, continua Kenneth «c’è un hotel accanto, quindi credo che siano stati trasferiti lì».

Gli ufficiali di controllo hanno ricevuto le prime chiamate sull’incendio alle 08:55, hanno riferito i vigili del fuoco di Londra. Sul posto sono intervenuti equipaggi delle stazioni dei vigili del fuoco di Poplar, Millwall, Shadwell, Plaistow e Whitechapel. L’edificio, secondo quanto riferiscono i media locali, avrebbe un rivestimento esterno in alluminio infiammabile simile a quello usato per la Grenfell Tower, il grattacielo teatro di un disastroso incendio nel giugno del 2017 in cui morirono 72 persone, tra cui una coppia di fidanzati italiani.

