Da ballerina di ‘ Amici di Maria De Filippi’ a conduttrice di * ‘Venus Club’ *: Lorella Boccia continua la sua ascesa nel mondo televisivo e oggi, 6 Maggio 2021, sbarca su Italia Uno in seconda serata, come padrona di casa del primo talk show tutto al femminile della televisione italiana.

Conduttrice napoletana sbarca su Italia Uno in seconda serata

Il suo percorso è nato nel 2012 come allieva della scuola di Amici, poi è diventata ballerina professionista e in seguito conduttrice del daytime su Real Time. Lorella Boccia, oggi a quasi dieci anni dal suo debutto in tv, continua a progredire come figura di spicco televisiva sbarcando anche su Italia 1. La ballerina napoletana verrà affiancata nella conduzione da Mara Maionchi e Iva Zanicchi, le quali saranno ospiti fisse.

Nel programma compariranno le cantanti Alessandra Amoroso ed Elettra Lamborghini (che ormai è anche opinionista all’Isola dei famosi), l’ex naufraga e presentatrice Elisa Isoardi, poi Anna Tatangelo, protagonista di una grande rinascita dopo l’addio a Gigi D’Alessio; inoltre non può mancare Diletta Leotta, la quale è in questi giorni al centro della cronaca rosa per la love story con Can Yaman.

“Per me è una grande possibilità, sono molto felice di quello che abbiamo creato – ha confessato Lorella in un’intervista al CorSera -. È anche una provocazione: siamo su una rete prettamente maschile ed è quindi interessante proporre il pensiero delle donne. Le ospiti saranno libere di raccontarsi in tutto: dal piacere sessuale alla discriminazione di genere. Nella danza non c’è questa enorme differenza tra uomo e donna, ma in generale mi rendo conto che le donne vivono in una costante paura di sbagliare”.

La vita privata di Lorella

La Boccia è sposata con Niccolò Presta, manager che lavora dietro le quinte della tv e figlio di Lucio Presta, marito di Paola Perego. I due hanno da pochi giorni annunciato su Instagram che diventeranno genitori e in una intervista esclusiva a ‘Verissimo’ la 30enne svela il sesso del bimbo che nascerà ad Ottobre: “ È una femmina! Mio marito desiderava una bambina – racconta Lorella – mi ha costretto a parlare alla pancia al femminile fin da subito”.

Al programma Venus favorirà il rilasciarsi confidenze fra donne anche e soprattutto l’ambientazione; lo studio sarà allestito come un night-club , ci sarà una band e una barwoman acrobatica. Il pubblico ai tavolini interagirà con le ospiti e la conduttrice. Le conversazioni fra Lorella e le sue invitate avverranno proprio come se fossero al tavolo di un locale notturno, ricreando la scena di due amiche che si incontrando il giovedì sera per raccontarsi e sfogarsi.

Non solo Lorella accoglierà donne di spettacolo, ma anche di cultura, ad esempio sua ospite sarà anche Josephine Yole Signorelli fumettista, in arte Fumettibrutti. «Ironicamente, mi piace definire questo programma “sessista”. Voglio stare dalla parte delle donne e delle ospiti, con la leggerezza, però, di chi ha imparato a rifiutare ogni etichetta e giudizio morale» ha dichiarato la 30enne.

Le sei puntate che andranno in onda a partire da stasera non saranno rivolte ad una “nicchia” che parla a se stessa di se stessa, bensì vogliono porsi come un momento di confronto, una spinta all’integrazione creata con ironia e leggerezza. Il programma, dopo tutto, vuole intrattenere e far ridere, ma ovviamente anche riflettere. «”Con questo format, vorremmo celebrare la donna in tutte le sue sfumature, raccontandone anche le fragilità” ha aggiunto la conduttrice.

Tra talk, interviste, scambi di opinioni, musica, intrattenimento e colpi di scena, la conduttrice afferma che al centro di ogni faccia a faccia con le sue ospiti “ci sarà il privato, perché è ciò che incuriosisce di più e poi perché è un’altra cosa sentirlo rivelare direttamente dalla voce delle protagoniste invece che leggerlo sui giornali o sul web. Io mi rivolgo soprattutto agli uomini, ma in realtà questo programma è adatto a tutti”.

