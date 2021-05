La cantante Anna Tatangelo per la prima volta dopo tanto tempo ha parlato della rottura con Gigi D’Alessio in un’intervista a Verissimo.

La loro indubbiamente è stata una storia molto importante ma oggi la cantante dichiara di essere serena, soprattutto perché ha al suo fianco il figlio Andrea. Appena la 34enne ha messo piede, il 1 Maggio, negli studi di Verissimo, tutti hanno capito, soltanto guardandola, che finalmente aveva superato la fine dell’amore con il cantautore napoletano.

Anna Tatangelo e la fine della storia con Gigi D’Alessio

Anna era raggiante ed il suo volto illuminato da una luce nuova. Ha ammesso infatti, di essere andata avanti, perché prima o poi nella vita va fatto. “Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato… c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni” ha detto. Sbagli ce ne sono stati, confessa la cantante a Silvia Toffanin: “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera… sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.

“Certo che desidero un altro figlio” dice la cantante senza mezzi termini. Nel marzo 2020, con un messaggio di poche righe, aveva messo pubblicamente la parola fine alla relazione con Gigi (dopo che tre anni prima si erano lasciati la prima volta). “Non stiamo più insieme da un po’”, aveva scritto allora la cantante confermando la loro rottura definitiva. “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”. E così è stato.

Adesso Anna volta pagina. “Oggi sono finalmente serena”, prosegue a Verissimo. “Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”. E sulla possibilità di avere un altro figlio in futuro, la cantante non ha dubbi: “Assolutamente sì, ho solo 34 anni. Non smetto mai di pensare alle cose belle”.

“Non c’è nessuno che ti canta le serenate?” chiede la Toffanin

“Dico che la vita va avanti, ed è giusto che sia così.” Una risposta misteriosa ma che fa comunque capire delle cose importanti: c’è qualcuno di nuovo nella vita della Tatangelo. Sarà forse il cantante Livio Cori, come da un po’ in molti sospettano? Riprendendo le parole della cantante durante l’intervista “non smentisco, non confermo”. Insomma, tutto può essere, ed alcuni fans, in questa ipotetica nuova storia d’amore, addirittura ci sperano.

