Ondata di caldo dal Nordafrica in arrivo sull’Italia e in particolare al Sud. Attese temperature prossime a 30 gradi anche in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Il termometro per due giorni schizzerà verso l’alto facendo registrare valori al di sopra della media stagionale.

Caldo in arrivo in Campania: weekend del primo maggio a mare

L’Italia nelle prossime ore sarà spaccata in due. Mentre una circolazione depressionaria proveniente dal Nord Europa colpirà le regioni settentrionali con temporali e acquazzoni (Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto), al Sud, da Roma in giù, la protezione di uno scudo anticiclonico africano concederà alla nostra regione un assaggio d’estate. Il tempo sarà più stabile e soprattutto le temperature sono previste in deciso aumento.

L’ondata di caldo anomalo, come già anticipato nei giorni scorsi, colpirà il Mezzogiorno tra venerdì 30 aprile e il 1 maggio. Previste punte di 30 gradi a Palermo, mentre a Napoli si registreranno picchi di 25/26 gradi. Un graduale abbassamento delle temperature si avrà soltanto a partire da domenica 2 maggio, quando il termometro tornerà sui 20 gradi, in linea con le medie stagionali. Al Nord invece persisteranno instabilità e temporali con neve sull’arco alpino da 1500 metri di quota.

