Emanuela Tittocchia è una dei quattro nuovi naufraghi che lo scorso 22 aprile sono approdati a L’Isola dei Famosi. Ma di chi si tratta? Adiamola a conoscere meglio.

Emanuela Tittocchia: età, altezza, vita privata

Emanuela Tittocchia nasce a Torino il 23 Luglio 1970. Ha dunque 50 anni ed è del segno del Leone. Della sua privata sappiamo che nel corso della sua adolescenza, per sette anni ha sofferto di anoressia. Tale disturbo le ha provocato molti problemi fisici, una profonda insicurezza. Stando a quanto dichiarato da lei stessa, si è sottoposta a vari interventi di chirurgia plastica, tra cui una mastoplastica additiva, operazione che però non è riuscita al meglio.

Emanuela Tittocchia ha una formazione da architetto. Infatti, è laureata in Architettura, presso il Politecnico di Torino. Da sempre affascinata al mondo dello spettacolo, però, ha deciso di frequentare, anche, la Scuola di Recitazione del Teatro Nuovo di Torino.

Carriera di Emanuela Tittocchia

L’entrata nel mondo dello spettacolo per Emanuela Tittocchia arriva molto presto. A soli 7 anni, infatti, inizia a studiare canto, danza, pianoforte e fisarmonica. Poco dopo inizia ad esibirsi in teatro, all’Alfieri di Torino in particolare, e a partecipare a diversi concorsi canori.

Emanuela Tittocchia comincia la sua carriera da attrice nel 1994, quando debutta a teatro con lo spettacolo “Che bella idea!”. A questo seguiranno altri ruoli in altrettanti spettacoli teatrali, tra cui: “L’Avaro”, “C’era una volta un re”, “A piedi nudi nel parco”.

Dal 1999 diviene volto noto del piccolo schermo, infatti, partecipa alla serie Baldini e Simoni. Il ruolo che però l’ha portata al successo nel 2001 è sicuramente quello di Carmen Rigoni in Centovetrine, serie in cui ha recitato al fianco di Alex Belli dal 2001 al 2003, e poi dal 2008 al 2015. Emanuela Tittocchia ha preso parte anche a trasmissioni televisive, per la Rai. Infatti, è stata inviata di Voyager, e sempre per la Rai nel 2007 ha fatto parte di una delle fiction più longeve d’Italia, Un Posto al Sole. Nel 2008 ottiene un ruolo nel film “Non smettere di sognare”, per poi prendere parte al cast di “Ho sposato uno sbirro”.

Ad oggi Emanuela Tittocchia è opinionista in numerosi programmi: Mattino 5 e Pomeriggio 5 e spesso è ospite in programmi pomeridiani di Barbara D’Urso. Inoltre, lavora come intervistatrice per il settimanale “Mio”.

Fidanzato e social di Emanuela Tittocchia

La vita sentimentale di Emanuela Tittocchia è sempre stata sotto i riflettori, in quanto, l’attrice si è sempre legata a uomini molto conosciuti nel mondo dello spettacolo. Una tra le prime relazioni di cui siamo a conoscenza è quella avuta nel 2008 con Fabio Testi.

La storia d’amore tra i due è finita in diretta tv. In quel periodo Emanuela partecipava ad un reality show quando la informarono che il suo allora fidanzato era stato beccato con un’altra donna. Ne scaturì una lite e una discussione molto violenta, lei non volle sentire ragioni e mise immediatamente la parola fine a quella relazione. Nel 2017 l’attrice ha sconvolto tutti raccontando a Novella 2000 che ai tempi della loro relazione, aspettava un figlio.

Dopo aver troncato con Fabio Testi, Emanuela Tittocchia, si lega ad un uomo di quasi 30 anni più grande, nel 2012 ha deciso di cambiare rotta, scegliendo sempre compagni molto più giovani. Ha infatti avuto una relazione molto chiacchierata con il modello Thyago Alves, di 14 anni più giovane, storia questa, finita quando il modello si è trasferito in Brasile. Nel 2017, poi, si lega all’ex gieffino Biagio D’Anelli, ma ha poi svelato a Pomeriggio 5 di essere stata tradita da lui durante una serata in discoteca. Dopo la separazione la loro relazione prosegue sotto forma di querelle nei vari salotti televisivi, tra un’accusa reciproca e l’altra.

Ad oggi pare che Emanuela Tittocchia sia single. Infatti, benché l’attrice sia molto social, sul suo profilo Instagram, che conta ben 113 mila followers, non vi è traccia di vita sentimentale. Qui, infatti, possiamo trovare vari scatti di lavoro o in pose da modella.

Emanuela Tittocchia a L’Isola dei Famosi

Emanuela Tittocchia non è nuova al mondo dei reality. Infatti, nel 2008, come Angela Melillo, prende parte al cast del reality show La Talpa dove però viene eliminata dopo la prima puntata. Ha dunque deciso di riprovarci e per questo lo scorso 22 aprile è atterrata alle Honduras, per prendere parte al cast de L’Isola dei Famosi. In soli 4 giorni ha già fatto parlare di sé. Infatti, nel corso della diretta è stata protagonista di una esilarante battuta riguardo i naufraghi di sesso maschile presenti sull’Isola.

Per scoprire come procederà il suo percorso a L’Isola dei Famosi possiamo seguire la diretta ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.

