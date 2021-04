Giorni di estrema passione tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni al punto che lei si fa male. Il suo video su Instagram in cui scrive: “Colpa del sesso” sta facendo il giro del web.

La coppia nata a Uomini e donne sta evidentemente recuperando il tempo perso quando lui era nella Casa del Grande fratello Vip e a quanto pare la loro intimità è stata talmente focosa negli ultimi giorni da lasciare qualche strascico a lei.

Natalia e Andrea Zelletta

“Il mio Andreuccio si è dato da fare, tutta colpa sua”: si lascia scappare nelle storie di Instagram la giovane che mostra il cerotto messo tra spalla e collo per dolori muscolari.

“Sono incriccata” ha detto prima di correre in farmacia a prendere dei cerotti riscaldanti da applicare. L’influencer ha poi aggiunto: “Io soffro di scoliosi e cifosi, poi soprattutto quando sono stressata mi viene un forte mal di schiena. Se notate anche quando mi alleno evito di fare la parte superiore perché ho un po’ di dolori”.

Poco dopo la confessione “hot”. Il motivo dell’infiammazione muscolare? “Colpa del sesso – ha detto senza mezzi termini – Se vi devo dire la verità, Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare, ma ci siamo rilassati di più e quindi il sesso non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano ed è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua. No dai, fifty fifty – ammette – Non sarà la prima volta e nemmeno l’ultima. Quando avrò ottant’anni starò ferma”.

In una storia successiva ha poi aggiunto di voler bloccare il padre su Instagram per evitare che guardi queste storie. “Per lui sono sempre una bambina, non voglio che le veda. Ora lo blocco”.

E intanto il suo video in cui dice “Colpa del sesso” sta facendo il giro del web. In tanti ci stanno facendo parodie e meme soprattutto su Instagram.

