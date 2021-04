Non ce l’ha fatta Nancy Zacarìas, madre di Gonzalo Higuain, ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan. Ha lottato per più di 4 anni contro un brutto male e alla fine si è dovuta arrendere. Secondo il sito web argentino tn.com.ar la madre del campione argentino sarebbe morta in seguito alla lunga malattia che l’aveva colpita già nel 2016.

Un lungo calvario fatto di sofferenza, cicli di chemioterapia e cure speciali. Spesso e volentieri in questi anni, i figli sono volati al suo capezzale per stare vicino alla mamma a cui erano molto legati. Proprio il Pipita, nella scorsa annata durante il primo lockdown, quando vestiva ancora la casacca della Juventus, era tornato in patria, per essere al suo fianco.

Chi era Nancy Zacarìas

Nancy, di origini palestinesi, era un’artista, una pittrice, stava male dal 2016: un cancro l’aveva assalita e lei stava lottando con tutte le sue forze contro il male. Il figlio Gonzalo era corso da lei nonostante le restrizioni per il Covid, lasciando tutto e tutti. Era stato il fratello manager a spiegare il perché della ‘fuga’ quando era alla Juventus: “Nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua battaglia contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e considerazione. Per favore i famosi leader dell’opinione pubblica tacciano un po’”.

