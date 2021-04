Auto e motoveicoli parcheggiati in strada senza assicurazione. Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio nel centro storico, precisamente nella zona del Rione Sanità.

Napoli, auto parcheggiate in strada senza assicurazione. Scatta il sequestro

In via dei Cristallini, vico San Felice, via Antonio Villari, vicolo Maresca, via Sanità, vico Lammatari, vico Santa Maria del Pozzo, via Montesilvano e via Vincenzo de Monte – tutte strade del centrov storico di Napoli – le forze dell’ordine hanno sequestrato 47 motoveicoli e 11 autovetture parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

Un tipo di verifica inusuale, visto che di solito è ai posti di blocco che polizia e carabinieri scovano auto senza assicurazione. Non è escluso che questa modalità di controllo possa estendersi anche ad altri quartieri della città e in provincia. Si identificano i veicoli parcheggiati, si controlla dal numero di targa l’eventuale copertura assicurativa e, in mancanza, si procede al sequestro.

