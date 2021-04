Si attende il pagamento del reddito di cittadinanza di aprile. Anche questo mese i beneficiari del sussidio dovranno attendere le due date simbolo della ricarica.

Con il nuovo decreto sostegni il Rdc “è stato rifinanziato per un miliardo ma cambia la disciplina perché viene considerata la possibilità di non disincentivare la ricerca di lavoro” ha sostenuto il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri. Tutti coloro che usufruiscono del Reddito di cittadinanza e trovano un lavoro a termine, hanno la possibilità di bloccare la prestazione assistenziale, e al termine del rapporto di lavoro, continuare a percepire il beneficio.

Reddito di cittadinanza: pagamento di aprile 2021

Ma vediamo questo mese di aprile 2021 il pagamento quando arriverà. Per chi riceverà per la prima volta il reddito di cittadinanza, la data per la ricarica è quella del 15 aprile. Per tutti gli altri invece la mensilità arriverà il 27 del mese come di consueto.

Occorre essere un cittadino maggiorenne: italiano o dell’Unione Europea; di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso; di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; titolare di protezione internazionale.

