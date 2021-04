La protesta degli ambulanti non si ferma. A una settimana dal blocco autostradale dell’A1 Napoli-Caserta, questa volta un gruppo di manifestanti ha preso d’assalto l’A30 Caserta-Salerno, all’altezza di Palma Campania.

Bloccata la Caserta-Salerno: ambulanti in protesta

Sono centinaia in questo momento i veicoli incollanti in direzione Caserta per la manifestazione degli ambulanti. A segnalare i disagi anche il sito dell’Anas. La protesta ha preso avvio intorno alle 8 e 30. I commercianti stanno negoziando con la Polizia Stradale per parlare con la Prefettura. Alla base del sit-in la richiesta di riaperture dopo settimane di chiusura.

I titolari delle attività commerciali invocano un piano di ripresa da parte del Governo e della Regione Non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine. Alcuni dei manifestanti hanno inveito contro gli agenti di Polizia ma per fortuna lo svolgimento della manifestazione è pacifico e non si sono registrati particolari disordini. Il blocco è ancora in corso.

