A Casoria confermati i primi casi di contagio all’istituto comprensivo Palizzi. Al momento i casi accertati sono quelli di un bambino delle elementari e di un bambino della scuola dell’infanzia. Il fratellino di quest’ultimo, invece, sempre della scuola dell’infanzia ma di un’altra classe, è in isolamento dopo la scoperta della positività di un genitore e dell’altro membro della famiglia.

Casoria, tre casi di contagio a scuola: tre classi in quarantena

Al momento nessuno dei tre bambini presenta sintomi gravi. Sospese le lezioni in presenza per la giornata di oggi, 12 aprile, nella classe dell’infanzia frequentata da uno dei fratellini in attesa dell’esito del tampone. Quarantena invece obbligatoria fino al 23 aprile per le classi delle elementari e della scuola dell’infanzia dov’è stata riscontrata la positività di un bambino.

Intanto la dirigente scolastica della scuola casoriana ha avviato l’attività di sanificazione così come previsto da protocollo. Gli studenti sono rientrati in classe, come il resto della platea scolastica, lo scorso 7 aprile. Di seguito, la nostra intervista alla dirigente che ci ha assicurato che tutte le misure di sicurezza sono state prese dal primo momento.

continua a leggere su Teleclubitalia.it