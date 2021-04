GIUGLIANO. Ancora un rogo tossico questo pomeriggio a Giugliano. Diverse segnalazioni giungono alla nostra redazione di un incendio in città.

La nube di fumo che sta avvelenando l’aria sarebbe in zona Ponte Riccio. Cittadini della zona denunciano aria irrespirabile.

Rogo a Giugliano

Solo due giorni fa un altro terribile rogo tossico si è verificato in via Madonna del Pantano. Anche lì ad andare in fiamme cataste di rifiuti. In quel caso la nube di fumo nera e densa invase persino la circonvallazione rendendo pericolosa la circolazione degli automobilisti.

L’ultimo report dell’incaricato per i roghi in Campania ha evidenziato come gli incendi siano in aumento e che proprio la zona di Ponte Riccio sia quella dove si verificano maggiormente.

