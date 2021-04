E’ una nuova iniziativa spontanea partita dal web: trovare Denise Pipitone. Migliaia di persone in tutto il mondo stanno convididendo la foto di Denise sperando che la giovane possa vederla e riconoscersi.

Denise, l’iniziativa per trovarla: coinvolge migliaia di persone

Si sono moltiplicati appelli in tutto il mondo e in tutte le lingue per ritrovare la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Dopo la vicenda legata alla russa Olesya Rostova e al risultato negativo della segnalazione, è partita la gara di solidarietà sui social per riportare a casa Denise. La mamma Piera Maggio: “Sta accadendo a partire dai giovani qualcosa di meraviglioso, grazie a tutti”.

La sparizione di Denise, tornata d’attualità dopo 17 anni, adesso potrebbe trovare un nuovo sviluppo inedito grazie alle migliaia di convidisioni avvenute sui social, in particolare su Facebook. “Convididiamo e troviamola”, scrivono in molti. Per aderire all’iniziativa basta scegliere una foto di Denise e condividerla sul proprio profilo o nei gruppi della propria città. Intanto resta il giallo sul profilo aperto su Instagram dal nome “Denise Pipitone Official”. Sono più di 5mila i followers raccolti in pochi giorni. Si tratta quasi sicuramente di un fake o di uno scherzo di cattivo gusto.

