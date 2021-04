Si tinge di giallo un profilo apparso su Instagram dal nome “Denise Pipitone official”. Una persona avrebbe usato il nome della bimba scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo dichiarandosi come la vera ragazza sparita.

Giallo su Instagram, spunta profilo di Denise Pipitone: “Sono io”

Il profilo ha già raggiunto quasi più di 1000 followers in meno di 24 ore. Nella bio si legge: “Sono la vera Denise“ e un cap, 20121, di Bastioni di Porta Venezia a Milano. Il profilo ha caricato una serie di stories, alcune delle quali a “domanda aperta”.

“Ragazzi vi spiego tutto. Allora, sono la vera Denise anche se potreste non crederci – ha scritto il gestore del profilo -. Ho deciso di fare chiarezza una volta per tutte. Quello che è successo, è successo quando io ero molto piccola. La verità è che non so se Piera è la mia vera madre, comunque volevo solo dire che qua sto bene e ho tutto quello che mi serve e sinceramente non voglio andare da nessuna parte. Comunque voi non sapete niente della mia storie e quindi non potete giudicare, dopo tutto questo tempo ho deciso di fare luce sulla questione. Io sto bene comunque, non preoccupatevi”.

Profilo fake?

Si tratta quasi sicuramente di un profilo fake, su cui toccherà adesso alla Polizia postale fare chiarezza e identificare gli eventuali responsabili. Forse la bravata di qualche adolescente o di un mitomane che ha deciso di speculare sulla vicenda della bimba tornata alla ribalta dopo la trasmissione russa che ha parlato della storia di Olesya Rostova. La presunta Denise Pipitone, sempre su Instagram, ha promesso ai suoi followers non solo di farsi vedere in pubblico con calma, bensì anche di dare spiegazioni in futuro in merito alla faccenda. Non ci sono foto su questo profilo, tranne l’immagine corrispondente alla ricostruzione realizzata circa lo scorso luglio del 2020 dalla procura di Marsala, nella quale Denise avrebbe 20 anni.

