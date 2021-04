Come sempre il venerdì è atteso il monitoraggio dell’Iss per la classificazione dei colori delle regioni. In Campania si registra un lieve calo dei contagi da Covid-19. Ma non è abbastanza.

Cosa accadrà quindi domani? La Campania resta ancora in zona rossa o passa in arancione?

Campania ancora in zona rossa?

Stando ai dati attuali si andrebbe verso un’altra settimana, la sesta, di zona rossa, a meno di clamorose decisioni dell’ultimo momento.

La scorsa settimana c’è stata l’ordinanza con cui il ministro della Salute Roberto Speranza decretava la classificazione in rosso per altre due settimane ma con la possibilità di una ‘rivalutazione’ della zona di rischio Covid già dopo 7 giorni, quindi domani.

I contagi sono in lieve calo ma un calo molto lento considerando che la regione è in zona rossa, e dunque al massimo delle restrizioni, da diverse settimane. Restano ancora preoccupanti: la distribuzione regionale, in numeri assoluti, dei casi attualmente positivi al SARS-CoV-2 e i casi attualmente positivi al SARS-CoV-2 ogni 100.000 abitanti vedono la Campania al primo posto secondo i dati dell’osservatorio indipendente della Fondazione Gimbe.

Per quanto riguarda i vaccini, in Campania hanno ricevuto la seconda dose solo il 4,7% dei cittadini.

