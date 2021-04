Omicidio a Napoli. Un uomo è stato ucciso in via Stefano Barbato, a San Giovanni a Teduccio, quartiere orientale di Napoli. A darne notizia è Il Mattino. Al momento le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

Napoli, uomo ucciso a coltellate in strada: sul posto la Polizia

L’assassino avrebbe inflitto una coltellata nel petto dell’uomo. A quanto pare il presunto omicida sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato San Giovanni – Barra. Stando ad una ricostruzione, l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una rissa tra cittadini di origini rumene, tutti regolari sul territorio. Si attende l’arrivo del magistrato di turno.

Sul posto anche i sanitari del 118: ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Per l’uomo, purtroppo, non c’era più niente da fare. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

