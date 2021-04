Caccia al molestatore seriale, è allarme a Mugnano. Come recita un post pubblicato nei gruppi Facebook cittadini, negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi casi di molestie nei confronti di ragazze che risiedono nella cittadina di Mugnano.

Molestatore seriale a Mugnano

Si tratterebbe di un uomo bassino, grassottelo e barba lunga, al momento è questa la descrizioni di chi lo ha visto aggirarsi tra via Ada Negri, via Cesare Pavese, Via Papa e Via Crispi. Secondo testimoni, l’uomo avrebbe già infastidito in momenti diversi alcune donne, tentando anche approcci sessuali. Non si tratterebbe di un episodio isolato, ed è scattata la psicosi. Per questo motivo si invitano altre donne a segnalare eventuali episodi pregressi.

