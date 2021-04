Zone rosse saltate, divieti di spostamento violati. E’ il quadro che emerge in vista del weekend di Pasqua. Un flusso di persone che da Nord scende a Sud. Ma a destare maggiori preoccupazioni è la completa assenza di controlli.

Flusso di persone da Nord a Sud: saltano le zone rosse

L’allarme è scattato in Puglia, dopo la denuncia di un casellante autostradale. “Un flusso immenso di gente che scende dal nord e dall’estero, ma è possibile che non c’è nessuno a controllarli?”. L’uomo, impiegato della Società Autostrade, nonché cittadino barese, ha inviato via mail sulla posta di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci.

Il riferimento è al divieto, violato, di spostamento tra regioni imposto dall’emergenza Covid, ancor più in vista del weekend di Pasqua, in cui tutta l’Italia sarà in zona rossa. “Sono un dipendente di autostrade – scrive il cittadino nella mail – lavoro nei caselli da Bari sud a Trani. Ieri mi sono permesso di chiedere ad una coppia venuta da Milano cosa erano venuti a fare e mi hanno risposto che sono venuti a fare le vacanze di Pasqua“.

Poi continua: “Gli ho chiesto se avevano autorizzazione e mi hanno risposto ridendo: ‘ma quale autorizzazione, tanto non ci controlla nessuno, abbiamo anche prenotato un B&B’. Ora mi domando: ma è possibile tutto questo? La legge non dovrebbe essere uguale per tutti? Non si possono rafforzare i controlli in uscita l’autostrada?”.

