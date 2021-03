Inverno addio. Già da oggi, 24 marzo, in Campania si registrerà un progressivo aumento delle temperature. La colonnina di mercurio salirà di grado in grado, fino a raggiungere nei prossimi giorni i 20 di massima.

Campania, arriva la primavera. Temperature in risalita

Come avevamo già annunciato alcuni giorni fa, la coda dell’inverno ha esaurito i suoi effetti. L’ultima ondata di freddo ha portato temperature prossime allo zero in gran parte della regione e nevicate ad alta quota, soprattutto in Irpinia. Da oggi il clima inverte la sua rotta. Complice una fortunata congiuntura dell’anticiclone delle Azzorre e dell’anticiclone nord-africano, ci attendono giornate molto miti che ci proiettano verso un aprile caldo e soleggiato.

Da giovedì 25 e venerdì 26 marzo, infatti, le massime lieviteranno gradualmente verso i 17/18 gradi e anche le minime saliranno verso i 10 gradi. Il beltempo dovrebbe resistere fino alla settimana di Pasqua, salvo una leggera instabilità che potrebbe colpire il Mezzogiorno tra le giornate di venerdì 2 aprile e sabato 3. Il quadro climato è in miglioramento in tutta Italia. Temperature in risalita anche al Centro-Nord. A Bologna e Milano verranno probabilmente superati anche i 20 gradi di massima. Possiamo dirlo, dunque: è tempo di posare cappotti e maglioni e tirare fuori le t-shirt.

continua a leggere su Teleclubitalia.it