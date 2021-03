Rapina questa sera alla profumeria Mallardo di via Roma a Giugliano. Due malviventi a bordo di uno scooter sono entrati in azione intorno alle 19 e hanno messo a segno un colpo ai danni dell’attività commerciale nel giorno della festa del papà.

Giugliano, rapina alla profumeria Mallardo in via Roma

Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori hanno fatto irruzione all’interno della profumeria e, sotto la minaccia di un’arma, hanno intimato ai dipendenti di consegnare tutti i contanti presenti in cassa. Dopo aver raccolto il bottino, sono scappati via a bordo di un motociclo facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Union Security e gli agenti di Polizia del commissariato di Giugliano/Villaricca. Non ci sono feriti. Indagini in corso per risalire all’identità dei malviventi. In questo senso decisive potrebbero essere le immagini di videosorveglianza di via Roma. I rapinatori hanno approfittato delle strade deserte per la zona rossa per agire indisturbati. All’interno dell’attività commerciale c’erano soltanto due commesse.

