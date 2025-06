Giugliano, dopo il furto alla profumeria Aristocratica, attivata una raccolta fondi

Dopo il furto alla profumeria aristocratica, storia attività di Corso campano a Giugliano, la comunità si è mobilitata. Il commercio in città sta vivendo un periodo delicato, così, è nata una raccolta fondi Go Found me per sostenere la ripartenza dell’attività e dare un segnale forte alla città e ai commercianti grazie all’iniziativa di Confcommercio. Indetta da Confcommercio cittadino una riunione perché l’episodio non resti inosservato.