Il Vesuvio innevato è sicuramente segno che le temperature in Campania sono di nuovo bassissime. Si è registrato, infatti, negli ultimi giorni un generale irrigidimento delle temperature.

In particolare le minime sono più basse di 2-3 gradi rispetto alla media del periodo. E si registrano temperature che oscillano tra i 3 e gli 11 gradi.

Meteo in Campania

Già oggi su tutta Italia si registrano venti freddi in particolare al Nord mentre al Centro–Sud il quadro meteorologico si manterrà ancora temporaneamente discreto come riporta ilmeteo.it

Nel corso del pomeriggio ci attendiamo un ulteriore peggioramento del tempo sulla Sardegna, a causa di un vortice di bassa pressione, ma anche nelle aree più interne del Lazio, della Campania, in Basilicata e in Sicilia (specie occidentale). Qui oltre a piogge sparse ed isolati rovesci temporaleschi, ci sarà spazio per qualche nevicata a quote molto basse per la stagione. Sui rilievi del Centro i fiocchi bianchi faranno la loro comparsa a partire dai 600/700m di quota e un po’ più in alto al Sud e sulla Sardegna.

Durante la notte il tempo subirà un ulteriore peggioramento al Sud con rovesci intensi, temporali e nevicate diffuse a quote ancor più basse, indice di un inizio di weekend ancora assai turbolento sul fronte meteorologico.

Il weeekend sarà in Campania di pioggia e freddo. Sabato in particolare le previsioni parlano di piogge modeste per l’intera giornata con temperature che vanno dai 5 ai 10 gradi. Mentre scende ancora domenica dove le minime possono arrivare fino a 3 gradi.

Ma non sarà solo il weekend ad essere freddo: anche la prossima settimana non andrà meglio. Tra martedì e mercoledì il termometro potrebbe raggiungere lo zero.

continua a leggere su Teleclubitalia.it