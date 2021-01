Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva italiana, ex modella e concorrente di Miss Italia 2000. Ex conduttrice de “La prova del cuoco“, ha avuto una relazione con l’ex vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Di recente ha partecipato come concorrente al noto programma di Rai uno Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi: età

Elisa Isoardi è nata il 27 dicembre nel 1982, a Monterosso Grana, in provincia di Cuneo. Ha dunque 37 anni ed è del segno del Capricorno.

Elisa Isoardi: altezza

La bella piemontese è alta 1.75 cm

Elisa Isoardi: compagno

Elisa Isoardi, dopo la fine della relazione con Matteo Salvini, ha avuto una relazione con il manager Alessandro Di Paolo, produttore noto al mondo dello spettacolo.

Tuttavia la coppia non ha mai ufficializzato apertamente la loro relazione e la donna a luglio 2020 ha parlato di essere single di testa.

Quindi semmai una relazione ci fosse stata, al momento è finita e Elisa Isoardi è single a tutti gli effetti.

Elisa Isoardi: figli

L’ex conduttrice de La prova del cuoco non ha figli.

L’ex fidanzato Salvini

Elisa Isoardi ha occupato le pagine di cronaca rosa per essere stata l’ex compagna di Matteo Salvini. La relazione con l’ex vicepremier ed ex Ministro dell’Interno è durata tre anni, durante i quali i due hanno fatto molto discutere, soprattutto per le dichiarazioni di lei sul suo ruolo all’interno della coppia. La relazione si è conclusa a causa di alcuni messaggi che la Isoardi avrebbe letto sul cellulare di Matteo Salvini, che l’hanno portata a dubitare della sincerità dell’uomo.

Dopo la separazione Elisa a Today aveva dichiarato: “Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”.

Raimondo Todaro

La conduttrice piemontese ha partecipato al programmo “Ballando sotto le stesse”, condotto da Milly Carlucci. Il suo maestro di danza e partner nel programma è stato Raimondo Todaro.

Durante la prima fase del programma, Raimondo Todaro è stato operato d’urgenza di appendicite, ma è tornato presto in pista. Il ballerino ha dichiarato “In pista ci sarò sicuramente ma bisogna vedere cosa riuscirò a fare. Spero di poter sostenere Elisa”! Appena uscito dall’ospedale Raimondo Todaro e Elisa Isoardi si sono incontrati di nuovo tra sorrisi, abbracci e complicità. Tra i due c’era molto feeling, anche fuori dal programma, sicché in molti hanno pensato che tra i due fosse nato l’amore. Ma a quanto pare i due sono rimasti soltanto buoni amici.

