Drammatico incidente ieri lungo la via Carrata a Mascali, in provincia di Catania. Dora Sciortino, 34 anni, è morta trafitta dal guardrail.

La donna percorreva la via Carrata a bordo della sua Peugeot 206 in direzione di un complesso residenziale quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il guardrail ha trafitto l’abitacolo della vettura. Dora sarebbe morta sul colpo. A provocare l’incidente, molto probabilmente, l’asfalto reso impraticabile dalla cenere dell’Etna caduta copiosa sul manto stradale.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della 34enne. Secondo una prima ricostruzione, Dora, residente a Fiumefreddo, si stava trasferendo a Mascali, in provincia di Catania. Per estrarre il corpo senza vita della donna rimasto intrappolato all’interno della vettura si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Mascali e dai carabinieri della locale Stazione.

La notizia del decesso di Dora Sciortino ha fatto presto il giro dei social, gettando nello sconforto decine di amici e conoscenti. Tanti in queste ore i messaggi di incredulità e di cordoglio apparsi su Facebook. “Ciao grande donna, il destino ha giocato duro proprio in questo giorno di festa per noi donne. Hai lasciato questa terra dove ne hai passate tante ma riuscivi sempre a farcela. Addio”, scrive Valentina. “Ancora non ci credo. Rimango veramente scioccato”, il commento di Giuseppe.

