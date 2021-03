Arriva la stretta sui controlli anti-assembramenti a Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Gaetano Salvatore, al Vomero, per la segnalazione di un capannello di persone all’esterno di un’attività commerciale.

Napoli, sorpresi a mangiare in strada: multati

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso dieci napoletani tra i 20 e i 53 anni intenti consumare birra e panini nei pressi del locale, e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. E’ infatti vietato sostare fuori ai locali e formare assembramenti. Le forze dell’ordine intensificheranno i controlli in vista anche dell’ingresso della Campania in zona rossa, disposto con ordinanza dal Ministero della Salute a partire da lunedì 8 marzo. Sarà vietato uscire di casa se non per motivi di necessità, salute o lavoro.

continua a leggere su Teleclubitalia.it