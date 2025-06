Sant’Antonio Abate: il 19 giugno presentazione del libro “Mangiare con gusto, mangiare consapevole” di Ilaria Verderame

Giovedì 19 giugno alle ore 20.30, presso l’Area Open della Parrocchia Gesù Redentore, si terrà la presentazione del libro “Mangiare con gusto, mangiare consapevole” della biologa nutrizionista

Mariailaria Verderame.

L’incontro rientra nel ciclo culturale AperiLibro, promosso e guidato da don Salvatore Iaccarino, parroco della comunità, da sempre attento a unire fede, formazione e benessere integrale della persona. La dottoressa Verderame, conosciuta per il suo approccio scientifico ma al tempo stesso empatico alla nutrizione, dialogherà con il pubblico su temi centrali per la salute e lo stile di vita: alimentazione consapevole, falsi miti nutrizionali, educazione al gusto, dieta mediterranea, microbiota intestinale e molto altro.

Sarà un’occasione per riflettere sul cibo come cura e conoscenza di sé, attraverso il racconto di un libro che affronta tematiche molto interessanti. “Mangiare con gusto, mangiare consapevole” è molto più di un manuale di nutrizione. È un viaggio semplice ma rigoroso alla scoperta del nostro rapporto con il cibo: un percorso che passa attraverso conoscenza, memoria, emozione e consapevolezza. Un’opera pensata per chi vuole nutrirsi meglio, con più consapevolezza, ma anche con più gioia. Una guida preziosa per tornare a mangiare con gusto… e con senso.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.