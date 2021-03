Chi è Barbara Palombelli, co conduttrice della quarta serata del Festivla di Sanremo 2021? è una giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana.

Chi è Barbara Palombelli, chi sono i genitori

E’ figlia di Carlo e Manuela Micheli, prima di quattro figli, laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale, inizia la sua carriera in Rai, a Rai Radio 2. Nel 1979 entra a L’Europeo diretto da Mario Pirani. Sarà poi giornalista, collaborerà con il quotidiano Il Giornale diretto da Indro Montanelli.

E’ stata vicecaporedattore di Panorama e “inviata speciale” del Corriere della Sera, dal 1991 al 2000 ha lavorato presso la Repubblica.

Partecipa a vari programmi tv come Domenica in, Samarcanda e ha condotto Italiani e Se telefonando. Nella stagione 2003-2004 ha affiancato Giuliano Ferrara in Otto e mezzo su LA7.

Dal 9 settembre 2013 conduce Forum e Lo Sportello di Forum, trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Rete 4. Dal 3 settembre 2018, oltre a condurre per il sesto anno consecutivo Forum e Lo Sportello di Forum, diventa la conduttrice del access prime time di Rete 4 con il programma Stasera Italia, che la vede protagonista dal lunedì al venerdì dalle 20:30 alle 21:25, il mercoledì in prima serata conduce Stasera Italia Speciale, in onda dalle 21:25, subito dopo il consueto appuntamento giornaliero della trasmissione informativa, alle 00:00.

Barbara Palombelli: età

E’ nata a Roma, il 19 ottobre 1953. Ha 67 anni.

Stipendio

Non si conosce quale sia lo stipendio della Palombelli. Per quanto riguarda il cachet di Sanremo come co-conduttrice di una sola serata, dovrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 euro, stesso compenso previsto l’anno scorso per Diletta Leotta, Rula Jebreal e Francesca Sofia Novello. Così dovrebbe essere stato anche per Vittoria Ceretti, ed Elodie.

Marito e figli di Barbara Palombelli

La giornalista è sposata dal 1982 con il politico Francesco Rutelli. La coppia ha avuto il figlio Giorgio. Hanno inoltre tre figli adottivi: Serena, Francisco e Monica. Serena ha recentemente partecipato a un’edizione del Grande Fratello.

L’8 maggio 1991 le viene conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

